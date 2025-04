Bastoni Inter Sky conferma | Niente allarmismo ma situazione da monitorare in vista del Bayern…

Bastoni Inter, Sky conferma: «Niente allarmismo, ma situazione da monitorare in vista del Bayern.» Le ultime sulle condizioni del difensore nerazzurroArrivano ulteriori informazioni sulla situazione di Alessandro Bastoni, che ieri nel secondo tempo di Parma Inter, ha lasciato il campo nel secondo tempo per un problema al ginocchio. Come riportato da Sky Sport, non filtrerebbe allarmismo sulla situazione, che dovrà essere comunque monitorata in vista della gara di martedì contro il Bayern Monaco in Champions League. Domani le valutazioni.Bastoni oggi defaticante personalizzato. Nessun allarmismo. situazione sarà monitorata anche domani con le valutazioni finali ma a oggi c’è la speranza e il pensiero che possa essere disponibile per Monaco. @SkySport @APaventi— Matteo Barzaghi (@MatteoBarzaghi) April 6, 2025LE ULTIME SU Bastoni- «Bastoni oggi defaticante personalizzato. Internews24.com - Bastoni Inter, Sky conferma: «Niente allarmismo, ma situazione da monitorare in vista del Bayern…» Leggi su Internews24.com di Redazione, Sky: «, madaindel Bayern.» Le ultime sulle condizioni del difensore nerazzurroArrivano ulteriori informazioni sulladi Alessandro, che ieri nel secondo tempo di Parma, ha lasciato il campo nel secondo tempo per un problema al ginocchio. Come riportato da Sky Sport, non filtrerebbesulla, che dovrà essere comunque monitorata indella gara di martedì contro il Bayern Monaco in Champions League. Domani le valutazioni.oggi defaticante personalizzato. Nessunsarà monitorata anche domani con le valutazioni finali ma a oggi c’è la speranza e il pensiero che possa essere disponibile per Monaco. @SkySport @APaventi— Matteo Barzaghi (@MatteoBarzaghi) April 6, 2025LE ULTIME SU- «oggi defaticante personalizzato.

