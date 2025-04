Nuovo allenatore Juve Giovanni Albanese disegna le percentuali | 40% sarà lui Al 20% invece… Fatti questi due nomi!

JuventusNews24Nuovo allenatore Juve: Giovanni Albanese ha disegnato le percentuali di quello che sarà il prossimo tecnico dei bianconeri. Ecco tutti i nomiAttraverso il suo profilo X, il giornalista Giovanni Albanese ha tracciato le percentuali di quello che sarà il Nuovo allenatore della Juve nella prossima stagione (oltre a tutte le altre panchine di Serie A che vedono anche ex nomi bianconeri come Allegri-Napoli e Thiago Motta-Atalanta).Panchine #SerieA 2025-26Inter: Inzaghi 80%Napoli: Allegri 40% Gasperini 30%Milan: Sarri 60%Atalanta: T.Motta 40% Sarri 30%Juventus: Conte 40% Gasperini 20%Lazio: Gilardino 60%Roma: Pioli 70%Bologna: Italiano 80%Cosa ne pensate? ??— Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese) April 6, 2025Per la Vecchia Signora, al 40% siederà sulla panchina Antonio Conte, mentre il 20% è rappresentato da Gian Piero Gasperini. Juventusnews24.com - Nuovo allenatore Juve, Giovanni Albanese disegna le percentuali: «40% sarà lui. Al 20% invece…». Fatti questi due nomi! Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24hato ledi quello cheil prossimo tecnico dei bianconeri. Ecco tutti iAttraverso il suo profilo X, il giornalistaha tracciato ledi quello cheildellanella prossima stagione (oltre a tutte le altre panchine di Serie A che vedono anche exbianconeri come Allegri-Napoli e Thiago Motta-Atalanta).Panchine #SerieA 2025-26Inter: Inzaghi 80%Napoli: Allegri 40% Gasperini 30%Milan: Sarri 60%Atalanta: T.Motta 40% Sarri 30%ntus: Conte 40% Gasperini 20%Lazio: Gilardino 60%Roma: Pioli 70%Bologna: Italiano 80%Cosa ne pensate? ??—(@Giova) April 6, 2025Per la Vecchia Signora, al 40% siederà sulla panchina Antonio Conte, mentre il 20% è rappresentato da Gian Piero Gasperini.

