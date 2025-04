Papa Francesco a sorpresa in piazza San Pietro | la benedizione e il grazie per le preghiere video

Papa Francesco, a sorpresa, arriva in piazza San Pietro, mentre si sta concludendo la messa celebrata in occasione del Giubileo degli Ammalati e del mondo della Sanità. Un lungo applauso ha accolto il Pontefice, giunto in sedia a rotelle.Papa Francesco arriva a sorpresa in piazza San Pietro per il #giubileo degli ammalati #PapaFrancisco #PapaFrancesco pic.twitter.com/0Pp26pDU13— Tg1 (@Tg1Rai) April 6, 2025Papa Francesco sorpresa all’altare con la sedia a rotelleSi tratta della prima uscita del Pontefice dopo il rientro a Casa Santa Marta al termine della lunga degenza all’ospedale Gemelli. “Buona domenica a tutti, grazie tante” sono state le sue parole pronunciate alla piazza. Papa Francesco, arrivato a sorpresa nella piazza al termine della messa celebrata da monsignor Rino Fisichella, è stato portato con la sedia a rotelle attraverso le file di fedeli sul sagrato vaticano, poi davanti all’altare per la benedizione. Secoloditalia.it - Papa Francesco a sorpresa in piazza San Pietro: la benedizione e il grazie per le preghiere (video) Leggi su Secoloditalia.it , a, arriva inSan, mentre si sta concludendo la messa celebrata in occasione del Giubileo degli Ammalati e del mondo della Sanità. Un lungo applauso ha accolto il Pontefice, giunto in sedia a rotelle.arriva ainSanper il #giubileo degli ammalati #Francisco #pic.twitter.com/0Pp26pDU13— Tg1 (@Tg1Rai) April 6, 2025all’altare con la sedia a rotelleSi tratta della prima uscita del Pontefice dopo il rientro a Casa Santa Marta al termine della lunga degenza all’ospedale Gemelli. “Buona domenica a tutti,tante” sono state le sue parole pronunciate alla, arrivato anellaal termine della messa celebrata da monsignor Rino Fisichella, è stato portato con la sedia a rotelle attraverso le file di fedeli sul sagrato vaticano, poi davanti all’altare per la

Papa Francesco a sorpresa in piazza San Pietro tra i malati e coi naselli: "Buona domenica a tutti". Papa Francesco a sorpresa in piazza San Pietro: "Buona domenica a tutti. Grazie tante". Il Papa a sorpresa in piazza san Pietro. Benedice e augura "Buona domenica". Papa Francesco a sorpresa in piazza San Pietro. Papa Francesco a sorpresa in San Pietro: «Buona domenica a tutti» -. Il Papa a sorpresa in piazza San Pietro: "Buona domenica a tutti". Ne parlano su altre fonti

Papa Francesco a sorpresa a piazza San Pietro: «Buona domenica a tutti, grazie tante» - Papa Francesco è arrivato a sorpresa in Piazza San Pietro al termine della messa per il Giubileo degli ammalati e del mondo ... (msn.com)

Il Papa a sorpresa in piazza San Pietro - Il Santo padre ha sorpreso i fedeli presenti in Piazza San Pietro presentandosi sul sagrato della cattedrale. "Buona domenica e grazie tante" ... (msn.com)

La sorpresa di Francesco. Scende in piazza San Pietro al termine della messa domenicale - In sedia a rotelle e con l'ossigeno, il Pontefice ha voluto salutare i partecipanti alla celebrazione per il Giubileo degli ammalati: "Buona domenica ... (huffingtonpost.it)