Meloni al congresso della Lega | Noi a pancia a terra fino alla fine della legislatura L’intervento integrale video

L'intervento integrale di Giorgia Meloni in video colLegamento al congresso della Lega, in svolgimento a Firenze.Caro Matteo, cari amici della Lega, buongiorno a tutti!Ci tenevo, seppure brevemente, a portare il mio saluto al congresso della Lega, in un momento importante chiaramente per qualsiasi partito. In termini di organizzazione, scrittura delle mozioni congressuali, preparazione dei documenti, coinvolgimento dei militanti. Un congresso non è mai una perdita di tempo, è sempre un grande esercizio di democrazia, ed è ciò che rafforza e rende un partito vivo, vitale, dinamico. Celebrarlo mentre si è al governo vuol dire che le responsabilità istituzionali non ci hanno "distratto" dall'ascolto dei nostri elettori, della gente e dei territori. E non ci hanno allontanato da chi ci sostiene, da chi ci dà la forza di proseguire in questo cammino.

