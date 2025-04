Secoloditalia.it - Auto contro albero, 4 giovani morti a Taranto: il triste primato della Puglia negli incidenti stradali

Quattrosonoin uno schianto stradale, in, proseguendo una lunga scia diavvenuti in queste ultime ore nella Regione. Nella notte sulla provinciale tra Faggiano e Lizzano, in provincia di. È accaduto intorno alle 2.30. L’a bordoquale viaggiavano è uscita fuori strada. Ci sono anche due ragazze minorenni. Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia stradale, i vigili del fuoco e il servizio di emergenza 118.Chi sono le vittime del tragico schianto diSono un operaio di 22 anni di Torricella, Giorgio Massaro, che era alla guida dell’, e tre studenti, Paolo Marangi, di 19, di Sava, Giorgia Narducci, di 16 anni, di Torricella, e Anita Di Coste, 16enne, di Manduria, le vittime dell’incidente stradale avvenuto la notte scorsa sulla strada provinciale 110 che collega Lizzano a Faggiano, nel Tarantino.