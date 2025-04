Inter-news.it - Lo strano caso di Pavard tra Milan e Parma: minutaggio ridotto!

Leggi su Inter-news.it

Benjaminha vissuto una settimana molto particolare per ciò a cui è abituato nella sua carriera. Simone Inzaghi lo ha utilizzato meno, lotra!MINUTI – Simone Inzaghi ha deciso in questa settimana di rinunciare quasi completamente a uno dei suoi migliori difensori a disposizione, ossia Benjamin. Il giocatore è rimasto in panchina sia in Coppa Italia con ilche in campionato con il. Mercoledì ha giocato appena 30 minuti a causa dell’ammonizione rimediata al 58? da Yann Bisseck. Al Tardini non è nemmeno entrato in campo nonostante la prestazione pessima, forse la peggiore della sua esperienzaese, del compagno tedesco. Tale scelta fa riflettere, ma soprattutto aumenta i dubbi sulla gestione della rosa da parte di Inzaghi. Stefan de Vrij e Francesco Acerbi hanno giocato una partita a testa, Carlos Augusto e Alessandro Bastoni si sono ripartiti il