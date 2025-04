Unlimitednews.it - Governo, Meloni “La coesione e la compattezza sono la nostra forza”

Leggi su Unlimitednews.it

FIRENZE (ITALPRESS) – “Un congresso non è mai una perdita di tempo, è sempre un grande esercizio di democrazia, è ciò che rafe rende un partito vivo, vitale, e celebrarlo mentre si è alvuol dire che le responsabilità istituzionali non ci hanno distratto dall’ascolto dei nostri elettori, della gente, dei territori. Non ci hanno allontanato da chi ci sostiene, da chi ci dà ladi proseguire in questo cammino”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgiaintervenendo con un videomessaggio al congresso federale della Lega in svolgimento a Firenze. “La, laci hanno dato ladi costruire una visione di sviluppo per l’Italia, di restituirle quell’autorevolezza, quella centralità internazionale che per troppi anni lestate negate, di mettere in cantiere le grandi riforme che la nazione aspetta da decenni e che gli italiani ci hanno chiesto di realizzare.