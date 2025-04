Meloni | Riforme e lotta all' immigrazione fino a fine legislatura

fino alla fine della legislatura". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio al congresso della Lega, in corso a Firenze, facendo riferimento alla riforma del premierato, a quella della giustizia, a quella dell'Autonomia differenziata, e spiegando che "continueremo a difendere i confini e a combattere l'immigrazione illegale di massa". "Siamo al governo per lavorare, per essere al servizio degli italiani, per fare ciò che nessun altro ha avuto il coraggio e la forza di fare in tanti anni - ha spiegato Meloni -. Ecco perché andremo avanti, pancia a terra, fino alla fine della legislatura, per costruire col premierato un sistema politico stabile e rimettere in capo ai cittadini la scelta su chi debba governare, per liberare con la riforma della giustizia la magistratura dalle correnti politicizzate, per garantire con l'autonomia differenziata gli stessi livelli delle prestazioni a tutti i cittadini, a prescindere dalla regione nella quale vivono". Quotidiano.net - Meloni: "Riforme e lotta all'immigrazione fino a fine legislatura" Leggi su Quotidiano.net "Andremo avanti pancia a terraalladella". Lo ha detto la premier Giorgiain un videomessaggio al congresso della Lega, in corso a Firenze, facendo riferimento alla riforma del premierato, a quella della giustizia, a quella dell'Autonomia differenziata, e spiegando che "continueremo a difendere i confini e a combattere l'illegale di massa". "Siamo al governo per lavorare, per essere al servizio degli italiani, per fare ciò che nessun altro ha avuto il coraggio e la forza di fare in tanti anni - ha spiegato-. Ecco perché andremo avanti, pancia a terra,alladella, per costruire col premierato un sistema politico stabile e rimettere in capo ai cittadini la scelta su chi debba governare, per liberare con la riforma della giustizia la magistratura dalle correnti politicizzate, per garantire con l'autonomia differenziata gli stessi livelli delle prestazioni a tutti i cittadini, a prescindere dalla regione nella quale vivono".

Meloni: "Riforme e lotta all'immigrazione fino a fine legislatura". Conte: “Lotta alla mafia nel dna del M5s. Meloni? Rompe il principio di legalità”. Conte: ''Lotta alla mafia priorità del mio partito. Meloni? Rompe principio di legalità''. Fratelli d’Italia continua a gonfiare i risultati del governo Meloni. Consiglio d’Europa all’Italia: “Aumentare efficacia della lotta alla corruzione in politica”. Lotta all’evasione da record: recuperati 33,4 miliardi. Meloni: «Un successo». Ne parlano su altre fonti

Meloni: sferzata alla lotta al femminicidio - Così la premier Meloni, dopo il via libera al Ddl sul femminicidio ... Norme per dare una sferzata nella lotta a questa intollerabile piaga". (rainews.it)

Meloni a 5S, fate lotta nel fango, con voi più spese difesa - Capisco che i cittadini sono preoccupati, lo sono anche io" e "non ho tempo per la vostra lotta nel ... difesa rispetto al Pil". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in replica alla ... (ansa.it)

Meloni alla Camera attacca i 5Stelle: "Non ho tempo per la vostra lotta nel fango" - E mentre in Aula risuonavano urla e proteste delle opposizioni, Meloni si è rivolta ... stabili. Le riforme che abbiamo proposte sono prioritarie", concludono. "Al collega Marattin voglio dire ... (lastampa.it)