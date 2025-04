Ha un tumore ma non paga e la dimettono prima dell’operazione | cosa è successo

Una storia atroce, una delle tante che accadono negli ospedali italiani a regime pubblico, ma c'è anche chi si impegna a fare diversamente

Una storia tragica. Di quelle che fanno arrabbiare ma anche tanto riflettere allo stesso tempo. Una di quelle storie di cui si sente e si legge da diverse parti in Italia. E' un caso di malasanità, anche se in questa particolare situazione un po' troppo cinica, anche se alla fine c'è una sorpresa inaspettata.

Ha un tumore, ma non paga e la dimettono prima dell'operazione: cosa è successo (Ansa Foto) Cityrumors.it

Una donna di 72 anni è ricoverata nell'ospedale pubblico Umbero I di Nocera perché si deve sottoporre a un delicato intervento chirurgico alle corde vocali, uno di quegli interventi che attende di fare da diverso tempo ma per vari motivi è stato rimandato, almeno fino al giorno della tanto agognata operazione fissata.

