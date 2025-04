Anteprima24.it - Dazi, cantieri, territori: il Sannio come caso nazionale per una strategia industriale di sistema

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 4 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Flavian Basile, Presidente ANCE Benevento.“In momentiquello che stiamo vivendo, non serve rincorrere titoli. Serve offrire una visione. Perché l’economia reale non si muove sulle dichiarazioni, ma sulla capacità di tenere insieme competitività, coerenza e capacità esecutiva.L’introduzione deiamericani su una serie di prodotti europei – e la conseguente risposta attesa da parte dell’Unione – ha riportato in primo piano la connessione diretta tra scenari geopolitici e filiere produttive. Per chi guida imprese, per chi lavora nei, per chi ha la responsabilità di trasformare investimenti pubblici in infrastrutture e sviluppo, il tema non è solo macroeconomico. È operativo.Parliamo di materiali da costruzione, componenti tecnologici, approvvigionamenti fondamentali.