Abbiamo chiesto a Meta AI di togliersi da WhatsApp: la risposta non è il massimo.

Vuoi disabilitare Meta AI e il suo “cerchietto” in WhatsApp? Non si può. I dubbi sui dati usati per l'IA per scopi legittimi.

Da X a Meta, la metamorfosi dei social tra propaganda e polarizzazione: cosa ne pensano i nostri lettori.

Perché Meta strepita contro l’Ue sull’Intelligenza artificiale?.

"Matera 2025: 5 motivi per visitare la capitale dei Sassi".

Meta System: sciopero e rischio per 700 posti di lavoro, debiti in crescita.