Ameli Banca Generali | Le politiche culturali sono un motore economico per il Paese; la domanda di art advisory è cresciuta e più raffinata

Ameli, Head of Wealth advisory di Banca Generali: “Se dovessi definire lo stato di salute dell'arte italiana oggi direi che è sotto-assicurata e sottovalutata” Maria Ameli, Head of wealth advisory di Banca Generali, in occasione dell’evento “Tavola r Ilgiornaleditalia.it - Ameli (Banca Generali): “Le politiche culturali sono un motore economico per il Paese; la domanda di art advisory è cresciuta e più raffinata” Leggi su Ilgiornaleditalia.it Il Giornale d’Italia ha intervistato Maria, Head of Wealthdi: “Se dovessi definire lo stato di salute dell'arte italiana oggi direi che è sotto-assicurata e sottovalutata” Maria, Head of wealthdi, in occasione dell’evento “Tavola r

Ameli (Banca Generali): “Le politiche culturali sono un motore economico per il Paese; la domanda di art advisory è cresciuta e più raffinata” - Maria Ameli, Head of wealth advisory di Banca Generali, in occasione dell’evento “Tavola rotonda. Politiche culturali come strumento di sviluppo economico”, è stato intervistato da Il Giornale d’Itali ... (informazione.it)

Banca Generali: l’arte elemento per lo sviluppo socio-economico - Milano, 5 apr. (askanews) – Per il settimo anno consecutivo Banca Generali ha affiancato il Comune di Milano come main sponsor della Milano Art Week, nell’ottica di consolidare il proprio ruolo di mec ... (askanews.it)

Banca Generali è main partner della Milano Art Week 2025 per il settimo anno consecutivo - Dall’apertura al pubblico della BG Art Gallery nella sede della Banca in piazza Sant’Alessandro, espone le 14 opere della collezione curata da Vincenzo ... (affaritaliani.it)