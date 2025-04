Lortica.it - Arezzo, città giardino… incolto: la nuova frontiera della biodiversità a 70 cm d’erba

Benvenuti nei parchi urbani di, dove la natura non si limita a fiorire: straborda. A Villa Severi e alla Marchionna siamo già a quasi 70 cm di altezza. Il conto alla rovescia è iniziato: manca poco al traguardo simbolico del metro. Forse a quel punto scatterà lo sfalcio. Oppure ci toccherà la supercazzola dei “benefici ecosistemici” condita da un pizzico di retorica green, che fa sempre chic.Sì, perché oggi l’erba alta non è trascuratezza, ma un atto di rivoluzionaria lungimiranza. Non tagliarla significa salvare api, farfalle e forse anche l’unicorno urbano che pascola tra i papaveri. Ce lo dicono con toni ispirati: “È essenziale riconoscere e celebrare la bellezza naturale e spontanea dei fiori selvatici”. Una frase che sembra uscita da un bignami di poesia ecologista, peccato che intanto chi porta a spasso il cane debba infilarsi in una giungla degna dell’Amazzonia.