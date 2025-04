Dayitalianews.com - Marine Le Pen al congresso della Lega: “Sotto attacco la libertà in Europa” – VIDEO

La leader del Rassemblement National da poco condannata per appropriazione indebita parla poche ore primamanifestazione a Parigi.Nella seconda e conclusiva giornata del, intervengono molti leader delle altre forze europee alleate. In colmento con l’assemblea di Firenze, intervengono per dare il loro sostegno a Matteo Salvini il premier ungherese Viktor Orbán, l’olandese Geert Wilders e lo spagnolo Santiago Abascal mentre, i leader patrioti greci e svedesi, sono sul palco. AttesissimaLe Pen, leader del Rassemblement National, condannata lunedì scorso a 4 anni di carcere e all’ineleggibilità per 5 anni per la distrazione di fondi europei. Oggi il suo popolo del RN sarà in piazza a Parigi per protestare contro quella che viene considerata una ‘decisione politica’ dei magistrati francesi visto che il partito vantava sondaggi che la davano ampiamente in testa.