Cina | antiche grotte della Via della seta aperte al pubblico nello Xinjiang

Due complessi dibuddhiste lungo l’antica Via, nella regione autonoma delloUygur, nel nord-ovest, sono stati aperti alper la prima volta ieri. Ledel Lago Ya’er, parte di un sito Patrimonio mondiale dell’UNESCO situato nella citta’ di Turpan, hanno accolto i visitatori dopo un anno di lavori di restauro e aggiornamenti digitali. “Indossando gli occhiali VR, abbiamo appreso la storia dellee visto statue del Buddha restaurate digitalmente. Le immagini erano incredibilmente realistiche, creando un’esperienza davvero immersiva”, ha raccontato Wang Juan, una turista proveniente dalla citta’ di Korla. Usato in passato come monastero, il complesso e’ composto da 22risalenti al V secolo, con murali e iscrizioni buddhisti in piu’ lingue, tra cui il cinese e l’antico uiguro.