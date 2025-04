Bastoni nessun allarme dopo Parma-Inter! Le condizioni – Sky

Bastoni ieri durante Parma-Inter è uscito prima del campo ed è rimasto per un po’ di tempo con il ghiaccio sul ginocchio. Dall’allenamento odierno arrivano le prime notizie con Matteo Barzaghi su Sky Sport.L’ACCADUTO – Alessandro Bastoni non ha gravi problemi! Questa è la notizia più importante dopo il difficilissimo sabato pomeriggio chiuso con un pareggio deludente. Durante Parma-Inter, precisamente alla fine del primo tempo, il difensore è uscito per un fastidio al ginocchio. In panchina è rimasto per qualche minuto con il ghiaccio per alleviare il dolore, poi ha tolto tutto ed ha visto la partita assieme ai compagni. Ha visto la rimonta avversaria e la caduta definitiva dell’Inter irriconoscibile nella ripresa del Tardini.Bastoni, le prime novità sulle condizioniALLENAMENTO – Questa mattina l’Inter si sta allenando ad Appiano Gentile già con la testa al Bayern Monaco. Inter-news.it - Bastoni, nessun allarme dopo Parma-Inter! Le condizioni – Sky Leggi su Inter-news.it Alessandroieri duranteè uscito prima del campo ed è rimasto per un po’ di tempo con il ghiaccio sul ginocchio. Dall’allenamento odierno arrivano le prime notizie con Matteo Barzaghi su Sky Sport.L’ACCADUTO – Alessandronon ha gravi problemi! Questa è la notizia più importanteil difficilissimo sabato pomeriggio chiuso con un pareggio deludente. Durante, precisamente alla fine del primo tempo, il difensore è uscito per un fastidio al ginocchio. In panchina è rimasto per qualche minuto con il ghiaccio per alleviare il dolore, poi ha tolto tutto ed ha visto la partita assieme ai compagni. Ha visto la rimonta avversaria e la caduta definitiva dell’irriconoscibile nella ripresa del Tardini., le prime novità sulleALLENAMENTO – Questa mattina l’si sta allenando ad Appiano Gentile già con la testa al Bayern Monaco.

NEWS – Forfait Romagnoli! CDK, Koopmeiners, Weah, Bastoni, Gimenez, Spinazzola, Castro…. Inter: Bastoni in panchina col ghiaccio sul ginocchio, ma non preoccupa. SERIE A - Parma-Inter, Bastoni in panchina col ghiaccio sul ginocchio, ma non preoccupa. Inter: nessun allarme per Thuram, Arnautovic si valuta mercoledì. GdS - Calhanoglu-Bastoni vanno in nazionale. Possono recuperare, ma l'Inter si aspetta massima cura. Il video delle ricerche dei dispersi nel parcheggio a Valencia: "Non abbiamo trovato nessuna vittima". Ne parlano su altre fonti

Bastoni con il ghiaccio, oggi accertamenti: ci sarà con il Bayern? - Dopo l’uscita anticipata al Tardini, accompagnata dal ghiaccio sulla gamba, su Alessandro Bastoni si è subito acceso un faro di attenzione. A chiarire la situazione è stato il vice di Inzaghi, Massimi ... (informazione.it)

Infortunio Bastoni, cosa filtra in casa Inter: salta il Bayern Monaco? - A fine primo tempo, Alessandro Bastoni è stato costretto a lasciare il campo per una botta al ginocchio. Cosa filtra in casa Inter. (spaziointer.it)

Inter: Bastoni in panchina col ghiaccio sul ginocchio, ma non preoccupa - Finisce dopo 45' la gara di Alessandro Bastoni contro il Parma. Il difensore dell'Inter si è seduto in panchina con il ghiaccio sul ginocchio sinistro. Al suo posto è entrato in campo Carlos Augusto. (informazione.it)