Le celebrazioni in memoria del terremoto dell' Aquila c' è anche la mostra itinerante sulla ricostruzione FOTO

I massimi vertici del Consiglio regionale dell'Abruzzo, come ogni anno, partecipano alle celebrazioni organizzate in memoria del sisma dell'Aquila del 6 aprile 2009. Diverse le iniziative organizzate, per "non dimenticare", ma anche per accendere i riflettori sulla ricostruzione di una città che.

