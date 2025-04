Repubblica.it - Terremoto, 16 anni fa il sisma dell’Aquila: una ragazza nata quella notte legge i nomi delle vittime

Leggi su Repubblica.it

La cerimonia per ricordare i 309 morti: la fiaccolata è partita dalla Casa dello Studente. Un fascio di luce si è alzato verso il cielo come ponte ideale tra la terra e chi non c'è più