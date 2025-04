Lega Durigon | Vannacci vicesegretario? Speriamo rinnovino me

Vannacci ha fatto una grandissima campagna all’europee, ha preso tantissimi voti e oggi si chiude il ciclo. Faceva parte già del gruppo Lega del Parlamento Europeo e finalmente dopo tutte le dicerie dei giornalisti su Vannacci che non era tesserato, ha deciso di far parte della squadra in piena forza”. Così il vicesegretario della Lega Claudio Durigon a margine del congresso del Carroccio a Firenze. “Vannacci può stare meno simpatico a qualcuno, ma un partito che funziona così. Oggettivamente è un valore aggiunto per il valore che ha anche nell’espressioni di voti e di consenso, ci unisce una contrarietà all’Europa e ha fatto davvero del male ai paesi europei, anche all’Italia”. Sull’ipotesi di Vannacci vicesegretario Durigon ha scherzato dicendo: “Speriamo rinnovino a me”. Lapresse.it - Lega, Durigon: “Vannacci vicesegretario? Speriamo rinnovino me” Leggi su Lapresse.it ha fatto una grandissima campagna all’europee, ha preso tantissimi voti e oggi si chiude il ciclo. Faceva parte già del gruppodel Parlamento Europeo e finalmente dopo tutte le dicerie dei giornalisti suche non era tesserato, ha deciso di far parte della squadra in piena forza”. Così ildellaClaudioa margine del congresso del Carroccio a Firenze. “può stare meno simpatico a qualcuno, ma un partito che funziona così. Oggettivamente è un valore aggiunto per il valore che ha anche nell’espressioni di voti e di consenso, ci unisce una contrarietà all’Europa e ha fatto davvero del male ai paesi europei, anche all’Italia”. Sull’ipotesi diha scherzato dicendo: “a me”.

Lega, Durigon: "Vannacci vicesegretario? Speriamo rinnovino me". Vannacci al congresso della Lega: se prende la tessera può diventare vice segretario. Lega, Vannacci vice-segretario (ma non al congresso). Salvini accoglierà tutte le mozioni. Molinari: Salvini torni al Viminale, la standing ovation al Congresso della Lega. Vannacci vicesegretario, l’ultimo strappo di Salvini. Vannacci vice di Salvini? Lega al bivio tra sovranismo e federalismo. Ne parlano su altre fonti

Lega, Durigon: "Vannacci vicesegretario? Speriamo rinnovino me" - (LaPresse) - "Vannacci ha fatto una grandissima campagna all’europee, ha preso tantissimi voti e oggi si chiude il ciclo. Faceva parte già del ... (stream24.ilsole24ore.com)

Lega divisa tra Meini e Vannacci. Da vicesegretario il generale è pronto a piazzare i suoi pretoriani - Oggi l’eurodeputato al congresso del Carroccio (con la tessera) per suggellare l’intesa con Salvini. Niente listino bloccato per la capogruppo in Regione: sarà candidata a Pisa se FdI impone Tomasi. (msn.com)

Vannacci al congresso della Lega: se prende la tessera può diventare vice segretario - FIRENZE «Ma Vannacci, che fa?». Eccola, la domanda che al congresso leghista rimbalza da un padiglione all’altro. Per ora, senza risposta, anche se tutto lascia ... (ilmessaggero.it)