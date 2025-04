Golf Texas Open 2025 | Harman ancora in testa dopo il terzo giro bene Molinari 10

Harman mantiene la testa anche dopo il terzo giro nel Valero Texas Open 2025, valido per il circuito PGA Tour di Golf. Il moving day si è rivelato molto insidioso, caratterizzato da un forte vento, tanto che solo in sette sono riusciti a girare sotto par. Si tratta di Andrew Novak, Tom Hoge, Sami Valimaki, Chad Ramey, Maverick McNealy, Alejandro Tosti e Corey Conners. Tutti gli altri hanno girato con score pari o sopra il par. Tra questi anche Harman, che comunque attualmente ha un vantaggio ancora abbastanza ampio con 204 colpi (-12), anche se ridotto da quattro a tre colpi. Alle sue spalle, infatti, salgono proprio Novak (207 colpi, -9) e Hoge (208 colpi, -8). La previsione per domenica consegna ancora una giornata ventosa. Come visto, a questo punto tutto può cambiare, e Harman dovrà impegnarsi molto per mantenere la leadership.

Golf, moving day ventoso al Valero Texas Open. Harman conduce a 18 buche dalla fine. Bene Molinari - Resiste, ad un solo giro dal termine del Valero Texas Open, torneo che mette in palio 9,5 milioni di dollari e 500 punti FedEx, Francesco Molinari, ... (oasport.it)

