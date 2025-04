Ilfattoquotidiano.it - “Non posso più restare in silenzio”: dopo il giallo dell’incidente, Virginia Giuffre torna a parlare e racconta gli abusi subiti dal marito

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Nuovi retroscena si stanno aprendo a proposito del caso, l’accusatrice del finanziere statunitense Jeffrey Epstein e del principe Andrea che qualche settimana fa ha postato sul suo profilo Instagram una foto del suo ricovero in un ospedale di Perth con la preoccupante scritta “Mi hanno dato solo quattro giorni da vivere”, poi smentita da parte della polizia australiana. Come riporta MailOnline infatti,avrebbe parlato del suo peggioramento di salutendo alla testata statunitense People di un altro incidente capitatogli a gennaio e dichiarando di essere riuscita “a reagire contro Ghislaine Maxwell e Jeffrey Epstein che hanno abusato di me e mi hanno trafficata. Nonpiùin”.era stata coinvolta in un incidente stradale il 24 marzo scorso: si era scontrata con l’auto contro un bus nella campagna dell’Australia Occidentale.