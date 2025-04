Liberoquotidiano.it - "Viminale? Sono a disposizione": Salvini, messaggio a Meloni

Si è chiuso con un lungo intervento di Matteoil congresso federale della Lega, che si è tenuto alla Fortezza da Basso di Firenze, congresso in cui il leader del Carroccio è stato riconfermato segretario. Tra abbracci simbolici, messaggi di sfida politica e richiami all'identità del movimento,ha delineato la direzione futura del partito, con un discorso che ha mescolato toni personali, rivendicazioni di governo e richiami alla base. In particolare,si è detto "a" per un ritorno al, tema ricorrente della due giorni. “Il tempo sottratto ai miei figli in questi anni – ha esordito– è stato un investimento sul futuro, anche il loro. L'affetto che sento oggi me lo conferma”. Un passaggio carico di emozione che ha dato il via a un intervento articolato, nel qualeha toccato tutti i principali temi dell'agenda leghista, dalla politica estera alle sfide interne alla coalizione di governo.