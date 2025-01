Sport.quotidiano.net - La 34^ edizione del torneo Under 17 in corso a San Lazzaro: 16 le squadre in campo. Il ’Malaguti’ entra nel vivo: il derby alla Virtus. Oggi le sfide decisive, domani la finalissima

Leggi su Sport.quotidiano.net

neldelle fasi finali, la 34esimadel trofeo Bruna Malaguti, categoria17 Cadetti indi svolgimento tra la Palestra Rodriguez e il Pala Yuri di Sandi Savena. Il trofeo organizzato dBsl vive trale duegiornate conclusive. In base alle tregiocate nei giorni scorsi,le 16 compagini in, tra cui oltreBsl Sansquadra organizzatrice del, ci sono anche Fortitudo Academy eBologna, vittoriosa nelcon la Effe di venerdì sera per 70-54, si sfidano per le semifinali. Le quattro migliori della classifica dei gironi eliminatori si affronteranno nelle semifinali dal 1° al 4° posto, le altre dal 5-8, 9-12 e 13-16. In base poi all’esito delledi quest’, giorno della Befana, si disputeranno le finali che chiudono il, tra cui l’attesissimo confronto, alle 18.