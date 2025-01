.com - Dalla Svizzera all’Arabia Saudita: quando Inter-Milan si gioca… lontano da Milano

Leggi su .com

(Adnkronos) –supera l’Italia e si apre al mondo ancora una volta. Il derby dio torna all’estero, in Arabia, per la finale di Supercoppa italiana del 6 gennaio. E non sarà un “debutto”, visto che la stracittadina si è già giocatadal Duomo in diverse occasioni. Fin dall’inizio della sua storia, oltre un secolo fa. Già, perché il viaggio del derby dio non comincia ao, ma in. A Chiasso per la precisione, dove il 18 ottobre 1908 si giocò il primodella storia in un contesto d’altri tempi. Di sicuro affascinante, avvolto dal mistero. Con giocatori in campo oltre la frontiera, con vecchie maglie di lana e uno spiritodall’agonismo dei derby di oggi. L’allenatore delera Gerolamo Radice, quello dell’Virgilio Fossati.