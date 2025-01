Dilei.it - Charlotte, gli splendidi capelli che ha preso da mamma Kate Middleton

Gli esponenti della Casa Reale Inglese sono sempre in vetrina e fanno parlare di sé a ogni apparizione pubblica, visto che sudditi ed esperti del settore analizzano i loro look, l’hairstyle e le loro mosse. Ma alcuni di loro hanno sicuramente più risalto di altri e riescono a influenzare con le loro scelte di stile anche le mode del momento.Sicuramente ha sempre detenuto il potere di muovere le tendenze del momentoche, fin dalle sue prime apparizioni al fianco del Principe William, ha fatto registrare diversi sold out per i capi d’abbigliamento da lei scelti. Ma c’è un altro esponente femminile della monarchia britannica che potrebbe prendere il posto della futura Regina come trendsetter.Si tratta della piccola Principessadel Galles, la cui tonalità diè già il trend di stagione nel campo dell’hairstyle.