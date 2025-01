Lanazione.it - Cascina, città del teatro: "Investimenti importanti dopo anni di incuria"

"La sfida del futuro è quella accrescere la nostra quotazione a livello nazionale sfruttando al meglio le potenzialità di una struttura importante". Pier Paolo Tognocchi, presidente della ’Fondazione Sipario Toscana - Ladel’ traccia una linea sulle prospettive di quello che un tempo veniva chiamato ’Politeama’. Ildiha superato sfide difficili in questi. Qual è oggi il suo stato di salute? "Abbiamo dovuto affrontarecomplessi. Da 24 mesi però lavoriamo in tranquillità, sia dal punto di vista economico che finanziario. Questo non significa che non vi siano problemi pregressi da risolvere". Quali? "Partiamo da ciò che è stato fatto. Finalmente tutto ilè stato impermeabilizzato e dotato di pannelli solari. Ciò comporta un notevole risparmio dei costi di gestione.