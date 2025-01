Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Gloria Nicoletti si racconta: rivelazioni su Riccardo Guarnieri

La dama del trono over di, ha deciso di aprirsi al pubblicondo il suo percorso sentimentale e le emozioni vissute nel programma di Maria De Filippi. Attraverso un’intervista al magazine ufficiale del dating show,ha condiviso i dettagli del suo rapporto cone le riflessioni che l’hanno portata a tornare in studio.svela perchè abbandono il trono over diEra febbraio 2023 quando, in preda a sentimenti fortissimi, lasciò lo studio didopo un acceso confronto con. La decisione, come spiega lei stessa, fu dettata dall’impulso: «In quel momento ho pensato che andandomene avrei rispettato i miei sentimenti, ma ho reagito troppo d’impulso». Un gesto che oggi, a mente fredda, valuterebbe diversamente: «Tornando indietro avrei aspettato, cercato di chiarire, recuperare.