Donnaup.it - Tortini di pasta al forno light, sono così buonissimi e con solo 120 Kcal

diale con120Questa è forse la ricetta più inaspettata di sempre: deidialdeliziosi e, faranno la gioia vostra e dei vostri piccoli.Divertenti, colorati, questi muffinuna vera golosità. Serviteli come antipasto delle feste, come aperitivo fingher food, come piatto unico:nutrienti, ma leggeri.Un piacere per gli occhi e per il palato.Si preparano in un quarto d’ora, cuociono in una mezz’oretta e con le nostre dosi riempirete un pirottino da 12 monoporzioni. Ognuna apporta appena 120 calorie.E le buone notizie non finiscono qui. Questo piatto si presta ad essere annoverato tra gli svuotafrigo per eccellenza, perché se vi fosse avanzatadal giorno prima, potete riciclarla per preparare queste delizie!Che aspettate allora? Mettetevi al lavoro noi iniziamo!dial: ingredienti e preparazionePer questa ricetta procuratevi:150 gr circa di pennette (oa scelta)4 uova150 ml di latte100 gr di Parmigiano grattugiato300 gr di pomodori tagliati a dadini2 spicchi d’aglio tritati1 cipolla tritataquanto basta di basilico fresco sminuzzatoquanto basta di pepequanto basta di saleCuocete lain abbondante acqua salata come d’abitudine.