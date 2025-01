Anteprima24.it - Tenta di dar fuoco ad un indumento per riscaldarsi, la Polizia Municipale lo ferma

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiPomeriggio molto movimentato in via del Pomerio a pochi passi dall’Arco di Traiano. Un uomo è stato notato mentre stava cercando di daread un giubbotto che con tutta evidenza indossava solo a pochi minuti prima. I passanti, allarmati, hanno allertato la Sala Operativa della. A pochi metri di distanza, ma in prossimità dell’Ufficio postale era già presente una pattuglia dei Vigili che stava disciplinando il traffico nei pressi di un restringimento di carreggiata di cui riferiamo in un altro articolo. I Vigili con il sottotenente Julio Soreca e il nucleo diGiudiziaria dellasi sono dunque presentati nei pressi dell’Arco ed hanno quindi chiesto all’uomo, intento ad una così singolare attività, cosa stesse facendo.