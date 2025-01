Calciomercato.it - Milan, Mendes porta il nuovo terzino: l’incognita è solo una

L’arrivo di Sergio Conceicao in panchina può favorire un’intesa tra i rossoneri e l’agente del tecnico per regalare all’allenatore uninnestoE’ stata la notizia clou delle ultime ore del 2024: i botti in casa rossonera sono iniziati qualche ora prima del 31 gennaio, con l’annuncio dell’esonero di Paulo Fonseca dato direttamente dal tecnico al termine della sfida contro la Roma e la nomina di Sergio Conceicao aallenatore del.Jorgepuòre uninnesto al(LaPresse) – Calciomercato.itIl portoghese si è presentato alla stampa poco prima della partenza per Riyadh, dove la squadra è impegnata in Supercoppa Italiana. Prima la semifinale contro la Juventus, battuta ieri per 2-1 in rimonta, poi la finale nel giorno dell’Epifania contro i cugini dell’Inter di Simone Inzaghi.