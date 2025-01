Ilgiorno.it - La soglia di esenzione si alza. Il 41% non pagherà l’addizionale

LadidelIrpef sale a 20mila euro di Isee, a Usmate il 41% della popolazione nonpiù la tassa. Sì al bilancio 2025 che ridefinisce "le aliquote per fare fronte alle maggiori spese sociali: minori in comunità e famiglie con problemi economici". La manovra passata in aula "rispetta il principio di equilibrio e garantisce la sostenibilità degli impegni di spesa previsti - spiega Mario Sacchi, assessore alla partita -. A fronte della difficoltà, che interessa tutti i Comuni, relativa ai costi crescenti del settore sociale e a un quadro nazionale di contenimento della spesa locale attraverso tagli nei prossimi tre anni, abbiamo confermato l’intera gamma in essere dei servizi alla persona, in particolare quelli riguardanti welfare e istruzione". "Nonostante un quadro di trasferimenti statali ridotti", sottolinea il sindaco Lisa Mandelli.