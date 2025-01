361magazine.com - Grande Fratello, una gieffina pronta a lasciare il reality: il comunicato dello staff

, la modella Helena Prestes dopo la lite con Jessica si diceildi Canale 5– Dopo la lite di ieri sera tra Helena e Jessica, la modella vorrebbeil. le sue parole a Javier dalla suite del GF: “Io non ce la faccio più. No, non va bene, non posso stare qua Javier, devo andare, davvero sto impazzendo“. Il gieffino ha cercato di calmarla: “Intanto passiamo la notte qui tranquilli e domani vediamo“.Poco dopo Javier ha lasciato la suite e parlando con gli altri coinquilini ha detto: “Diciamo che è una sorveglianza proprio fisica. Però a una certa stavo lì e lei voleva andar via e io le ho detto di aspettare“.Leggi anche–>, Helena furiosa: dopo Shaila e Ilaria, arriva la lite con Jessica. Il recap della serataDurante la notte poi Javier e Helena sono andati in confessionale per parlare con la psicologa.