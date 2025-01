Ilrestodelcarlino.it - Banca di Imola: Masetti dg

Sebastianoè il nuovo direttore generale didi: la nuova nomina, su proposta del presidente del Gruppo La Cassa di Ravenna, Antonio Patuelli, del direttore generale Nicola Sbrizzi, e del presidente didiGiovanni Tamburini, apre il 2025 dellache fa parte del Grupporio La Cassa di Ravenna assieme alla capogruppo, al Banco di Lucca e del Tirreno ed a tre società di servizi. Sebastiano, nato nel 1970, è nel Gruppo La Cassa di Ravenna dal 2007 ed ha ricoperto gli incarichi di responsabile di filiale e dal 2016 è capozona della Cassa, dirigendo importanti aree, come quelle di Milano e Bologna, oltre ad una parte importante dell’Emilia. Dopo quasi 13 annidisaluta il direttore generale Sergio Zavatti che va in pensione. "Al direttore Zavatti - afferma Tamburini - va tutto il nostro ringraziamento per l’importante lavoro svolto, riconosciuto anche dalla consegna dell’onorificenza di Maestro del Lavoro da parte del presidente Sergio Mattarella, in anni non semplici per il settorerio.