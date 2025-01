Anticipo Serie A, H.Verona-Udinese 0-0

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

22.45 Partita vivace al Bentegodi, ma non ci sono reti fra. Scaligeri pericolosi con Serdar (Sava e Kristensen determinanti), Montipò respinge la punizione di Thauvin sull'altro fronte. Ripresa più aperta. Tengstedt troppo tenero, Sava para.Poi doppia occasione friulana: gran tuffo di Montipò a salvare su Lovric; Kamara a botta sicura spreca. Al 71' padroni di casa in dieci per il secondo giallo rimediato da Serdar. L'ci prova, all'86' sventola di Atta, Montipò e la traversa inchiodano il risultato.