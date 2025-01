Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 03-01-2025 ore 07:10

dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio vertice di ieri a Palazzo Chigi il colloquio tra Presidente del Consiglio meloni con la madre di Cecilia Tara il governo cerca di stringere i tempi per la liberazione della giornalista arrestate Milan e chiede il rispetto dei suoi diritti durante la detenzione questa mattina l’ambasciatrice andrà al Ministero di terranno a formalizzare le richieste già rivolte dal ministro degli Esteri e vicepresidente del consiglio tajani a loro Ambasciatore Tera ha chiesto la liberazione degli ingegneri iraniano Mohamed abitudini detenuta Milano a decidere Trani magistrati che per ora gli negano i domiciliari non sarebbero emersi legami irrefutabili tra l’attentato di un intellettuale azione di una Tesla Las Vegas nonostante Due Torri a vestire un simile trascorso quali soldati americani di impiegati in Afghanistan il presidente in carica Joe biden ha detto che cercherà di andare in Louisiana prima della fine del mandato mentre la Casa Bianca precisa di non avere prove di un coinvolgimento di un paese straniero nell’attentato già Varca ucciso 14 persone a New Orleans e non lupo solitario Insomma che approfitta della sicurezza insufficiente di Bourbon Street segnalata dei servizi già 5 anni fa due agenti di polizia tedeschi sono rimasti feriti uno grave Menti Non esplosione avvenuta ieri sera nei pressi di Commissariato a Berlino forse un fuoco d’artificio come credi che nei giorni scorsi hanno ucciso 5 persone portato all’arresto di circa 400 persone gli agenti feriti stavano prendendo parte ai normali servizi di sicurezza ha fermato la polizia dicono le prime indagini un oggetto non identificato esploso provocando gravi ferite al volto e gli occhi di uno degli agenti aggiunto la polizia l’altro è vittima di un trauma sonoro Entrambi hanno dovuto ricorrere a cure mediche l’esponente dell’esposizione venezuelane del mondo consalez voluti attualmente in esilio è in viaggio verso L’Argentina Dov’è domani incontrerà il presidente dice via email è che gli ha promesso il suo appoggio dopo le controverse lezioni che anche secondo gli Stati Uniti lo avrebbero visto vincitore Intanto ti ordino il giorno di Nicolas Maduro autoproclamatosi vincitore ha messo una taglia da centomila dollari Nella stessa giornata L’Argentina emesso un ordine di cattura per il presidente del Nicaragua Daniel Ortega la sua e moglie Rosario Murillo è altri funzionari del governo di Managua per tutte le accuse sono di crimini contro l’umanità è grave violazione dei diritti umani nel paese centroamericano aumenta sempre più ricorso alla sanità privata per ricoveri necessari interventi chirurgici secondo nel se non hai uno su tre il 27 1% dei ricoveri avviene in struttura credito e le licenze medie sono le più lunghe in Europa arrivano oggi la prima rata di pensione delcon piccoli aggiustamenti su recupero dell’inflazione scelta anche la riduzione dei costi di trasformazione del montante contributivo che Peserà sul calcolo dell’assegno per chi lascerà il lavoro secondo la gingen un lavoratore che andrà in pensione nela 67 anni con €30000 lordi di stipendio subirà un taglio del 2% rispetto a chi lo ha fatto nel 2024 lo sport aria dell’Inter batte la taranta 2020 finale di Supercoppa italiana la squadra di Simone Inzaghi affronterà oggi la vincente nell’altra semifinale Juventus Milan il calcio dice addio ad Aldo agroppi morto a 80 anni ex centrocampista allenato e infine opinionista televisivo era malato da tempo e noi per il momento ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto restate in nostra compagnia In collaborazione con Agenzia Italia Stampa