Trofeo Malaguti | alle 2030 al PalaYuri la V nera sfida l’Aquila Onwuta Buscaroli e Barbani | il terzetto Bsl funziona bene

Sport.quotidiano.net - Trofeo Malaguti: alle 20,30 al PalaYuri la V nera sfida l’Aquila. Onwuta, Buscaroli e Barbani: il terzetto Bsl funziona bene

Leggi su Sport.quotidiano.net

sfide tra Belinelli e Hackett,prestazione di Melli e Flaccadori, ai campioni di domani. La prima giornata dell’edizione numero 34 delBrunaè andata in archivio con giocate spettacolari, prestazioni individuali e di squadra di alto livello e tanto tanto basket di qualità. Alla palestra Rodriguez e al Pala Yuri di San Lazzaro, le 16 squadre che stanno dando vita al torneo, confermano la qualità di una manifestazione che è una vetrina per gli under 17. Prestazioni alterne per le tre formazioni bolognesi in lizza. Nelladella palestra Rodriguez la Bsl San Lazzaro padrona di casa ha la meglio della Don Bosco Livorno imponendosi 88-59. Toscani avanti 12-17 a fine primo quarto, i biancoverdi di casa la ribaltano nella secondo parziale chiudendo avanti 44-32 all’intervallo e allungando poi nell’ultima frazione di gioco con un 31-13 di parziale.