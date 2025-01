Oasport.it - Novak Djokovic: “La presenza qui in Australia della mia famiglia mi aiuta tanto, sono più motivato”

ha iniziato la nuova stagione rifilando un doppio 6-3 prima a Rinky Hijikata e poi a Gael Monfils, raggiungendo i quarti di finale all’ATP 250 di Brisbane 2025. Segnali positivi dunque sin qui per il fenomenale 37enne serbo in vista deglin Open, primo Major dell’anno in programma a Melbourne dal 12 al 26 gennaio.Nel match odierno contro Monfils, il fuoriclasse di Belgrado ha convertito tutte e tre le palle break che ha avuto a disposizione: “Vuoi mandare un segnale, a te stesso e agli altri, in cui dici che sei in grado di trasformarle quando si presenta l’occasione di farlo. So di avere una buona reputazione con la mia risposta, ma poi occorre saper tirare anche gli altri colpi e continuare a mettere pressione sul tuo avversario. Oggi la risposta ha funzionato benissimo, ovunque mettessi la mia racchetta riuscivo a continuare a farlo giocare e questo ha messo pressione sul suo servizio, fondamentale dove lui oggi ha fatto registrare delle ottime percentuali.