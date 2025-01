Sport.quotidiano.net - Fiorentina, “Il Colpo di Mezzanotte”: Quarta addio, due rinforzi la prossima settimana

Firenze, 3 gennaio 2025 - Con l'apertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato torna l'appuntamento con 'Ildi', rubrica che vi terrà compagnia fino al prossimo 3 febbraio con notizie, indiscrezioni e trattative riguardanti gli affari della. Club viola che ha già annunciato ufficialmente il primo rinforzo, da ascrivere però alla sessione estiva. Nicolas Valentini è stato bloccato mesi fa da Daniele Pradè e non si è trovato l'accordo con il Boca Juniors per portarlo a Firenze prima dello svincolo dello scorso 31 dicembre. Al difensore argentino serviranno settimane di apprendistato alla corte di Palladino, ma formalmente è già convocabile per la partita di sabato sera contro il Napoli. Dalle cose fatte alle quasi certezze. L'di Martinezrientra nella logica di un affare concluso ormai da giorni con il River Plate.