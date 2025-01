.com - Djokovic e Kyrgios, settimana nera per gli “anti-Sinner”. E i social godono…

(Adnkronos) –da dimenticare per. gli “”. Per Novake Nicknon è andata benissimo a Brisbane: i due, avversari del numero uno al mondo dentro e fuori dal campo, sono stati subito eliminati nel torneo australiano. E suinon sono mancate le frecciate da tssimi sostenitori di Jannik, che sorridono per i loro risultati deludenti. Per entrambi, Australia fin qui amara.ha perso prima contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard, dopo tre tiebreak (7-6, 6-7, 7-6), ed è stato poi eliminato nel doppio con: i due sono stati buttati fuori da Nikola Mektic e Michael Venus, che hanno agguantato gli ottavi di finale con un 6-2, 3-6, 10-8. A completare una, la clamorosa eliminazione dipoche ore fa. Il serbo è stato sconfitto dallo statunitense Reilly Opelka, numero 293 del ranking, che si è imposto per 7-6 (8-6), 6-3 conquistando l’accesso alle semifinali.