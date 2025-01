Anteprima24.it - Turismo, buoni risultati per laghi, aree rurali e città d’arte

Tempo di lettura: 2 minutiIl trend di crescita delnel 2024 stimato si è distribuito in maniera più o meno uniforme tra le diverse macrodel paese, ad eccezione del nord est che raggiungerebbe una crescita leggermente al di sotto della media nazionale. A stimarlo è il Centro Studi Turistici di Firenze per AssoConfesercenti. Per quanto riguarda gli andamenti delle diverse tipologie di prodotti turistici, gli unici a evidenziare una leggera crescita sono il balneare e il termale. Un aumento più consistente è stimato, invece, per ledei(+6,5%), della campagna/collina (+5,8%), delle(+3,6%) e della montagna (+2,5%).In leggera flessione il risultato delle località classificate ad “altro interesse” (-0,5%). Nonostante un quadro economico ancora incerto, a cui si sommano le tensioni geopolitiche, il risultato di fine anno conferma la solidità del nostro sistema di offerta turistica.