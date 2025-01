Pronosticipremium.com - Roma-Lazio, Guida arbitrerà il derby: Mazzoleni al Var

Siamo entrati in una delle settimane più delicate dell'intero campionato, quella deldella capitale tra, match in programma domenica 5 gennaio alle 20:45 e valido per la diciannovesima giornata di campionato. La Lega Serie A ha reso note le designazioni arbitrali per questo turno: sarà Marcodella sezione di Torre Annunziata a dirigere la sfida. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Alassio e Rossi, mentre Pairetto sarà il quarto ufficiale. Al VAR ci sarà, l'AVAR sarà invece Pezzuto.