Pallamano si avvicina il Mondiale 2025 | gli azzurri convocati per la Yellow Cup in Svizzera

È appena cominciato il, anno importante per la: mancano infatti meno di due settimane al via dei Campionati Mondiali. Il 14 gennaio infatti la Nazionale italiana scenderà in campo contro la Tunisia a Herning, in Danimarca, per la prima sfida della 29esima edizione del torneo. La squadra azzurra si radunerà da oggi a Winterthur, in, dove affronterà tre amichevoli in tre giorni consecutivi dal 3 al 5 gennaio, nel torneo denominatoCup, come parte della preparazione. Le gare dellaCup, in diretta su Sky Sport, vedranno l’Italia impegnata contro(venerdì 3 gennaio), Paesi Bassi (sabato 4) e Kosovo (domenica 5).La lista dei, diramata dal CT Riccardo Trillini, comprende 19 giocatori, tra cui i ritorni del portiere Domenico Ebner e del terzino Mikael Helmeon dopo gli impegni di entrambi in Bundesliga, mentre nella lista compaiono anche l’ala Jeremi Pirani e il terzino Alessio Moretti.