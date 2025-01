Nerdpool.it - One-Punch Man 3 si prepara per la conquista del 2025 con una promo per Capodanno

Leggi su Nerdpool.it

One-Man farà il suo attesissimo ritorno sugli schermi con la terza stagione proprio di quest’anno, e il franchise sta iniziando con il piede giusto grazie a una nuovaspeciale per. La seconda stagione di One-Man si è conclusa qualche anno fa con un grande dibattito tra i fan. Gli ultimi episodi avevano affrontato il compito monumentale di seguire in qualche modo il successo della stagione d’esordio degli anni precedenti, e non ha raggiunto gli obiettivi prefissati dal team.One-Man festeggerà quest’anno il 10° anniversario del suo debutto nell’anime originale e ha in programma di farlo con una serie di nuovi progetti che verranno lanciati nel corso dell’anno per celebrare l’occasione. Tutto questo porterà poi al ritorno dell’anime televisivo con la terza stagione di, quindi i fan di Saitama hanno molto da aspettarsi nel