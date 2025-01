Sport.quotidiano.net - Olimpia Milano, la serie nera si interrompe in Eurolega: zampata contro il Villeurbanne

Leggi su Sport.quotidiano.net

Lione (Francia) - Inizia bene il nuovo anno per l’che riesce ad espugnare il campo diper 66.75 edla striscia di tre ko consecutivi che ne aveva fermato il cammino in. I biancorossi così ritornano in piena corsa per i play-in mettendo anche a posto lo sdiretto con i francesi (2-0). In una serata in cui l’Armani non segna mai da 3 (7/25 totale) paradossalmente è proprio dall’arco che fa l’allungo decisivo nel finale con 4 bombe consecutive che sparigliano un inche è andato avanti per 36 minuti sui binari della parità a punteggio molto basso. La chiave è sempre la coppia LeDay-Mirotic con l’americano che firma 17 punti, mentre il montenegrino ne sigla 18 a cui aggiunge anche 8 rimbalzi. In difesa l’gioca una partita davvero perfetta, limitando la sterlina francese Maledon, lasciando qualcosa di troppo solo all’eterno De Colo autore di 22 punti.