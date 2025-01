La telefonata shock di Cecilia Sala ai genitori | Dormo a terra mi hanno tolto gli occhiali fate presto

Leggi su Dayitalianews.com

per, mianche gli”. È questo che ha detto, la giornalista italiana di 29 anni detenuta dal 19 dicembre scorso nella prigione di Evin, a Teheran, in Iran, ufficialmente per aver “violato le leggi della Repubblica Islamica”, anche se l’accusa appare, abbastanza generica.ha raccontato le condizioni della sua detenzione in unaaie al compagno, nel giorno di Capodanno, come riporta Il Corriere. Nellaha chiesto ancora una volta di “fare”.Il dolore dei familiariI familiariavuto la netta sensazione cheè “molto provata” dalla detenzione, afferma Repubblica. Le vengono dati da mangiare – “molti datteri”, ha detto – da alcune guardie da una fessura della porta, ma nient’altro, se non un elastico per capelli.