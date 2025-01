Pianetamilan.it - Juventus-Milan: il battesimo di Sergio Conceição nella Supercoppa

Leggi su Pianetamilan.it

Nel cuore del deserto, trovare il cammino giusto significa affidarsi alle stelle. E saranno proprio i suoi giocatori di punta a dover guidare il nuovodidomani,semifinale dicontro la. Dopo 200 giorni di difficoltà e incertezze, l’allenatore portoghese, subentrato a Paulo Fonseca, ha davanti a sé una grande occasione: rimettere in carreggiata i rossoneri, nonostante abbia avuto pochissimo tempo per lavorare con la squadra. Come riferito dal Corriere della Sera,ha tracciato un piano chiaro su due fronti. Da un lato, il focus è sul recupero mentale del gruppo, per restituire fiducia a una squadra che ha smarrito da molto le proprie certezze. Dall’altro, l’attenzione è rivolta agli aspetti tattici, dove l’obiettivo non è rivoluzionare, ma semplificare.