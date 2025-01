Oasport.it - Dakar 2025: i favoriti delle auto. Carlos Sainz vuole la cinquina, Al-Attiyah e Loeb i rivali

Leggi su Oasport.it

Signore e signori domani si parte. La grande sfida dellasta per cominciare. Dal 3 al 17 gennaio la 47ª edizione del rally raid più famoso del pianeta terra banco. Per la sesta volta e sarà il deserto dell’Arabia Saudita a essere teatro della contesta tra sabbia, roccia e pericoli costanti lungo il percorso. Solo i più coraggiosi e i migliori vedranno sventolare la bandiera a scacchi a Shubaytah il 17 gennaio, dopo aver coperto 5146 chilometri di speciale, 7706 se si tiene conto dei vari trasferimenti.Tra lesarà aperta la caccia a. Il 62enne spagnolo cercherà di confermare il titolo ottenuto l’anno scorso, andando a caccia della quinta affermazione in carriera con il quinto costruttore diverso., infatti, ha lasciato l’Audi e sposato il progetto della Ford, con il nuovissimo Raptor T1+.