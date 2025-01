Attacco a Las Vegas identificato l’uomo che ha noleggiato la Tesla | È un soldato statunitense I legami con la strage di New Orleans

Leggi su Open.online

Si chiama Matthew Alan Livelsberger e lavora per l’esercito degli Stati Unitiche halaCybertruck esplosa davanti all’ingresso delle Trump Towers di Lasmercoledì 1 gennaio. Lo riferisce l’emittente televisiva CBS, che cita fonti della polizia che stanno indagando sull’episodio. GLi investigatori al momento non escludono alcuna ipotesi, l’Fbi lo sta trattando come un possibile caso di terrorismo. Come mostrano le immagini diffuse dalle forze dell’ordine della cittadina del Nevada, il bagagliaio dell’auto era pieno di latte di combustibile e fuochi d’artificio. Nell’esplosione è morto il conducente della vettura e altre 7 persone sono rimaste ferite. Diversi gli elementi su cui si sta concentrando l’attenzione degli investigatori. In primo luogo, stabilire se vi è una connessione con l’attentato di New, avvenuto appena qualche ora prima.