Quotidiano.net - Parolaccia in diretta al Capodanno Rai, chi è stato e cosa ha detto

Reggio Calabria, 1 gennaio 2025 – Chi dice parolacce a, le dice tutto l’anno? Inizio 2025 con polemica per la Rai, anche se, va riconosciuto, il servizio pubblico e tutti i suoi protagonisti non c’entrano nulla. Quasi tutti. Andiamo con ordine e ricostruiamo l’accaduto. Su Raiuno stava andando in onda ‘L’anno che verrà’ da Reggio Calabria. Lo show condotto da Marco Liorni stava facendo da contraltare a quello presentato su Canale 5 da Federica Panicucci. Tutto bene, come ogni anno ci si stava preparando al countdown - ricordiamo che per la Rai il saluto al nuovo anno è sempre ricco di insidie, basti pensare ad Amadeus che trascina via Annalisa in piena esibizione perché erano stati calcolati male i tempi e la canzone avrebbe coperto il countdown verso la mezzanotte -, quando ecco che dal nulla si sente un nitido “Teste di c.