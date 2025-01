Bubinoblog - GUIDA TV 1 GENNAIO: GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA L’ASCOLTO DEL FILM DISNEY TOGO

Leggi su Bubinoblog

Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco laTv di BubinoBlog, buona visione!Rai121:3023:301°TvIl Pazzo di DioRai221:3523:20Delitti in Paradiso: Un Natale Nel Mirino 1°TvUna Tata in IncognitoRai321:3000:00Viva PucciniTg3MusicaNotiziarioRete 421:2000:05Nemico PubblicoCallas ForeverCanale 521:4023:50Il Primo NataleA Capodanno Tutti da Me 1°TvItalia 121:2500:25Forrest GumpYesterdayLa721:1523:30Adaline: L’Eterna GiovinezzaLa Neve nel CuoreTv821:3523:35Frankenstein JuniorThe Illusionist: L’IllusionistaNove21:3000:25La Corrida RemixCash or Trash: Xmas Edition RTalentGiocoN.B: Annullati i pronostici di Nove in quanto andato in onda “Maurizio Battista: Risate sotto l’Albero” invece di “Tutti Cantano i Queen.